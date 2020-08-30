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Зеленский подписал закон о повышении "минималки" до 5000 гривен

30.08.2020 09:00
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Зеленский подписал закон о повышении "минималки" до 5000 гривен

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "", согласно которому с 1 сентября минимальная зарплата составит 5000 грн. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
С учетом роста минимальной зарплаты Кабинет Министров 26 августа принял решение о повышении с 1 сентября этого года размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников бюджетной сферы до 2225 грн.
Дополнительные расходы на оплату труда в результате повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечены за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга.



Теги: закон, зарплата, повышение, Зеленский
 
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