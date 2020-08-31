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С 1 сентября 1,6 млн человек получат повышенные пенсии
В Украине с 1 сентября пенсиии станут выше для 1,6 млн человек, это связано с ростом минимальной зарплаты до 5000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, передает Корреспондент.net.
Как отмечается в сообщении, такое изменение является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и которые имеют страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины.
Таким образом, минимальный размер пенсии для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).
Как отметили в ПФУ, пенсию в новых размерах пенсионеры начнут получать с сентября 2020 года.
"Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы осуществляется после увольнения с работы или прекращения ими предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
Теги: пенсия, пенсионный фонд, повышение
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