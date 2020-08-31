Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 августа

31.08.2020 10:00

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 141 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Общее количество инфицированных достигло 121 215. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в понедельник, 31 августа.

Количество больных в стране немного выросло после снижения накануне. Вчера сообщалось о 2 096 новых инфицированных.

За последние 24 часа больше всего заболевших обнаружили в Киеве (277), Одесской области (189), Харьковской области (187) и Ивано-Франковской области (165).

Также сообщается, что за минувшие сутки умерли 30 человек. С начала пандемии в Украине уже 2 557 жертв.

При этом за сутки выздоровели 380 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 57 114. Сейчас коронавирусом болеют 61 544 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 731.

Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 3993 (45)

Волынская обл - 5471 (+54)

Днепропетровская обл - 2349 (+43)

Донецкая обл - 1418 (+2)

Житомирская обл - 3302 (+89)

Закарпатская обл - 7516 (60)

Запорожская обл - 1596 (+38)

Ивано-Франковская обл - 9179 (+165)

Кировоградская обл - 814 (+4)

Киев - 13370 (+277)

Киевская обл - 5669 (+89)

Львовская обл - 14510 (+154)

Луганская обл - 315 (+3)

Николаевская обл - 1252 (+83)

Одесская обл - 7283 (+189)

Полтавская обл - 789 (19)

Ровенская обл - 9182 (+84)

Сумская обл - 1470 (+14)

Тернопольская обл - 6014 (+149)

Харьковская обл - 9076 (+187)

Херсонская обл - 396 (+4)

Хмельницкая обл - 2481 (+79)

Черновицкая обл - 10303 (+158)

Черкасская обл - 1573 (+35)

Черниговская обл - 1894 (+117).