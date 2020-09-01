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Фокина внесли в базу "Миротворца"
Сайт "Миротворец" внес в базу информацию о бывшем премьер-министре страны, члене украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольде Фокине, сообщает Корреспондент.net.
Политик назван "провокатором, сознательно участвующим в антиукраинских пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественно-политической жизни в Украине". В качестве примера приведены цитаты из ряда последних интервью Фокина.
"Миротворец" обвинил его в "отрицании российской агрессии, манипулировании общественно значимой информацией, участии в попытках легализации российско-террористических формирований на оккупированной части Донецкой и Луганской областей".
Накануне Фокин в интервью одному из издания заявил, что допускает полную амнистию сепаратистов на Донбассе, а также особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей.
Теги: Донбасс, сайт "Миротворец", ТКГ, Фокин
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