В двух областях зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом

01.09.2020 10:00

В Одесской и Житомирской областях зафиксировали повторные случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщают представители местных властей, передает LIGA.net.

В Одесской области повторное заражение подтвердили у женщины в Измаильском районе, сообщил на брифинге главный санитарный врач области Виталий Гончаров.

По его словам, женщина переболела в июне. После инфицирования было два негативных результата. 25 августа у нее вновь лабораторно подтвердили наличие вируса. При этом у женщины - эндокринная патология. Ее состояние - средней тяжести. Больная госпитализирована.

В Житомирской области о двух повторных случаях сообщил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик, передает Укринформ. Заболели двое медиков из Коростышевского района. Болезнь протекает в тяжелой форме.