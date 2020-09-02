Юлия Тимошенко сообщила об улучшении самочувствия

02.09.2020 14:00

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, которая заразилась коронавирусом и находилась в тяжелом состоянии, рассказала о своем самочувствии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Тимошенко в фейсбуке.

"Кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", - написала она.