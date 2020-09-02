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Нацбанк выводит из обращения еще одну монету

02.09.2020 15:00
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Нацбанк выводит из обращения еще одну монету

Национальный банк выводит из обращения монету номиналом 25 копеек. С 1 октября монета этого номинала перестает быть платежным средством. Об этом на брифинге сказал заместитель глава НБУ Алексей Шабан, сообщается на сайте регулятора в среду, 2 сентября, передает  Корреспондент.net.
По его словам, с октября этими монетами нельзя будет платить за товары или услуги. Но их можно будет сдавать в банки и менять на другие банкноты и монеты еще три года.



Теги: НБУ, гривня, монета
 
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