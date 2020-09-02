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В Украине - "рекордные" 2495 случаев заражения COVID-19 за сутки
В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 495 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд – в минувшую субботу сообщалось о 2 481 больном. Общее количество инфицированных в стране достигло 125 798. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в среду, 2 сентября.
Количество больных резко возросло по сравнению со вчерашним днем, когда сообщалось о 2 088 больных.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Киеве (332), Харьковской области (302), Одесской области (203), Львовской области (204) и Тернопольской области (201).
Также сообщается, что за минувшие сутки умер 51 человек. Это также новый рекорд, на две жертвы превышает прежний рекорд. С начала пандемии в Украине уже 2 656 жертв.
При этом за сутки выздоровели 1015 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 58 817. Сейчас коронавируса болеют 64 325 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 429.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 4109 (+65)
Волынская обл - 5589 (+66)
Днепропетровская обл - 2454 (+56)
Донецкая обл - 1505 (+57)
Житомирская обл - 3442 (60)
Закарпатская обл - 7697 (+97)
Запорожская обл - 1657 (+30)
Ивано-Франковская обл - 9522 (+174)
Кировоградская обл - 826 (10)
Киев - 13878 (+332)
Киевская обл - 5842 (+87)
Львовская обл - 14907 (+204)
Луганская обл - 346 (+26)
Николаевская обл - 1320 (+36)
Одесская обл - 7697 (+203)
Полтавская обл - 832 (24)
Ровенская обл - 9396 (+127)
Сумская обл - 1571 (+39)
Тернопольская обл - 6395 (+201)
Харьковская обл - 9640 (+302)
Херсонская обл - 424 (24)
Хмельницкая обл - 2630 (+111)
Черновицкая обл - 10487 (+67)
Черкасская обл - 1642 (+48)
Черниговская обл - 1990 (+49).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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