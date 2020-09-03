"Ощадбанк" перечислил ограничения у "просроченных" карт

03.09.2020 13:00

Карты "Ощадбанка", срок которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 октября. При этом банк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения, о чем оповещает клиента SMS-сообщением. Если клиент не может забрать свою новую карту в отделении, он можете и дальше снимать средства и свободно рассчитываться своей старой карточкой до 1 октября. Однако нужно учесть, что у таких карт есть ряд ограничений, уточняет пресс-служба "Ощадбанка", сообщает Интернет-газета "Жизнь".

"Просроченной" картой можно по-прежнему:

платить в магазинах с помощью магнитной ленты или чипа;

рассчитываться Apple Pay или GPay бесконтактно или в интернете, если карточка была добавлена к приложениям ранее;

рассчитываться в интернете на сайтах, где не требуется верификация 3D Secure;

пользоваться Ощад 24/7: делать онлайн платежи, переводы, оплачивать коммунальные и другие услуги;

пользоваться картой в банкоматах, в том числе для снятия наличных.

Однако у "просроченных" карт есть определенные ограничения:

с помощью этой карты нельзя снять деньги в кассе в отделении банка (в POS-терминале);

нельзя рассчитаться этой карточкой бесконтактно в POS-терминале / банкомате;

рассчитаться в интернете, если сайт предлагает пройти 3D Secure верификацию;

часть банкоматов других банков могут не поддерживать операции с такими карточками. В таком случае можно повторить попытку в другом банкомате, желательно – в банкомате "Ощадбанка".

"К сожалению, не все банки успели настроить свои банкоматы и POS-терминалы, ведь продолжение действия карт – это экстренная ситуация, которую никто не ожидал. Поэтому просим с пониманием относиться к таким моментам и повторить попытку в другом ближайшем терминале", – дополнили в пресс-службе.

Когда клиент заберет в отделении банка свою новую карту, то платежная карта, срок действия которой был продлен, станет неактивной сразу после активации новой карточки.