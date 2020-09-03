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Под Харьковом из-за лесных пожаров закрыли движение поездов
03.09.2020 10:00
Из-за лесных пожаров в Двуречанском районе Харьковской области закрыли движение пассажирских поездов по перегону Двуречная — Молчаново. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Vgorode.
"В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново. Пассажирские поезда на этом участке не ходят", — отметил Криклий.
Он также сообщил, что к тушению масштабного пожара привлечены два пожарных поезда "Укрзализныци".
Теги: Харьков, пожар, поезд, лес
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