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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 сентября
В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 430 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Умерли 54 человека – это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в четверг, 3 сентября.
Количество новых больных немного уменьшилась по сравнению со вчерашним днем, когда сообщалось о рекордных 2 495 больных.
Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 128 228, а умерших – 2710.
За последние 24 часа всего больных обнаружили в Харьковской области (301), Киеве (280), Тернопольской области (242) и Львовской области (209) .
При этом за сутки выздоровели 859 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигла 59 676. Сейчас коронавирусом болеют 65 842 украинца. За последние сутки их количество выросло на 1 517.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 4149 (85)
Волынская обл - 5662 (+73)
Днепропетровская обл - 2518 (+64)
Донецкая обл - 1549 (+44)
Житомирская обл - 3471 (+29)
Закарпатская обл - 7788 (+91)
Запорожская обл - 1708 (+51)
Ивано-Франковская обл - 9685 (+163)
Кировоградская обл - 833 (7)
м. Киев - 14158 (+280)
Киевская обл - 5931 (+89)
Львовская обл - 15116 (+209)
Луганская обл - 373 (27)
Николаевская обл - 1372 (+52)
Одесская обл - 7813 (+116)
Полтавская обл - 855 (+23)
Ровенская обл - 9476 (+80)
Сумская обл - 1629 (+58)
Тернопольская обл - 6637 (+242)
Харьковская обл - 9941 (+301)
Херсонская обл - 435 (11)
Хмельницкая обл - 2740 (+110)
Черновицкая обл - 10624 (+137)
Черкасская обл - 1670 (+28)
Черниговская обл - 2050 (60).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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