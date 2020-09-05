В Украине стартовала кампания местных выборов

05.09.2020 17:00

В Украине 5 сентября официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, которые запланированы на 25 октября, передает Укринформ.

Нынешние выборы председателей и депутатов сельских, поселковых и городских советов будут проходить по новому Избирательному кодексу, который учитывает новую территориальную основу Украину и количество избирателей в обществе.

Так, в территориальных громадах с количеством избирателей в 10 тысяч депутатов сельского, поселкового, городского совета будут избирать по мажоритарной системе в многомандатных избирательных округах. В каждом таком округе при этом может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов.

В территориальных громадах с количеством избирателей 10 тысяч и более депутатов будут избирать по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах, на которые делится единый многомандатный избирательный округ.

Кроме этого, на местных выборах-2020 является обязательным соблюдение гендерной квоты при формировании избирательных списков местных организаций политических партий, по которой среди каждых пяти кандидатов в избирательном списке должно быть не менее двух женщин.

Согласно календарному плану Центральной избирательной комиссии решения руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций должны быть поданы в ЦИК до 6 сентября. Выдвижение кандидатов на должности председателей советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты будет проходить 15-24 сентября, а обнародование сведений о регистрации кандидатов должно завершиться до 2 октября.