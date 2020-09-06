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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября
В Украине накануне выявили 2107 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 135 894 случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 6 сентября.
При этом выздоровели уже 62 227 украинцев (накануне - 578), а скончались 2 846 (накануне - 35).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 4375 (+51)
Волынская обл - 5828 (+37)
Днепропетровская обл - 2697 (+72)
Донецкая обл - 1627 (+36)
Житомирская обл - 3678 (+56)
Закарпатская обл - 8049 (+61)
Запорожская обл - 1882 (+34)
Ивано-Франковская обл - 10187 (+176)
Кировоградская обл - 854 (8)
Киев - 15032 (+240)
Киевская обл - 6192 (+87)
Львовская обл - 15695 (+188)
Луганская обл - 431 (+16)
Николаевская обл - 1581 (+77)
Одесская обл - 8380 (+120)
Полтавская обл - 945 (+29)
Ровенская обл - 9660 (+26)
Сумская обл - 1858 (+89)
Тернопольская обл - 7225 (+158)
Харьковская обл - 10833 (+141)
Херсонская обл - 496 (32)
Хмельницкая обл - 3100 (+121)
Черновицкая обл - 11109 (+151)
Черкасская обл - 1894 (45)
Черниговская обл - 2286 (+56).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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