Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 сентября

06.09.2020 11:00

В Украине накануне выявили 2107 новых случаев коронавируса, всего в стране уже 135 894 случая заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 6 сентября.

При этом выздоровели уже 62 227 украинцев (накануне - 578), а скончались 2 846 (накануне - 35).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл - 4375 (+51)

Волынская обл - 5828 (+37)

Днепропетровская обл - 2697 (+72)

Донецкая обл - 1627 (+36)

Житомирская обл - 3678 (+56)

Закарпатская обл - 8049 (+61)

Запорожская обл - 1882 (+34)

Ивано-Франковская обл - 10187 (+176)

Кировоградская обл - 854 (8)

Киев - 15032 (+240)

Киевская обл - 6192 (+87)

Львовская обл - 15695 (+188)

Луганская обл - 431 (+16)

Николаевская обл - 1581 (+77)

Одесская обл - 8380 (+120)

Полтавская обл - 945 (+29)

Ровенская обл - 9660 (+26)

Сумская обл - 1858 (+89)

Тернопольская обл - 7225 (+158)

Харьковская обл - 10833 (+141)

Херсонская обл - 496 (32)

Хмельницкая обл - 3100 (+121)

Черновицкая обл - 11109 (+151)

Черкасская обл - 1894 (45)

Черниговская обл - 2286 (+56).