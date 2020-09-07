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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 сентября

07.09.2020 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 сентября

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 2174 новых случаев коронавируса, сообщается на сайте МОЗ.
Всего с начала пандемии в стране заболели 138 068 человек. Выздоровели 62 606, из них 379 за сутки. Умерли 2877 (+31 накануне).
Больше всего новых случаев в Киеве (+244), во Львовской (+186), Тернопольской (+165), Черновицкой (+163) и Ивано-Франковской (+161), областях.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 4406 случаев;
Волынская область - 5883 случая;
Днепропетровская область - 2767 случаев;
Донецкая область - 1630 случаев;
Житомирская область - 3746 случаев;
Закарпатская область - 8091 случай;
Запорожская область - 1931 случай;
Ивано-Франковская область - 10 348 случаев;
Кировоградская область - 858 случаев;
м. Киев - 15276 случаев;
Киевская область - 6278 случаев;
Львовская область - 15 881 случай;
Луганская область - 434 случая;
Николаевская область - 1665 случаев;
Одесская область - 8525 случаев;
Полтавская область - 973 случая;
Ровенская область - 9762 случая;
Сумская область - 1963 случая;
Тернопольская область - 7390 случаев;
Харьковская область - 10 972 случая;
Херсонская область - 500 случаев;
Хмельницкая область - 3195 случаев;
Черновицкая область - 11272 случаи;
Черкасская область - 1950 случаев;
Черниговская область - 2372 случая.



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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