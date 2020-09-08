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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября
За прошедшие сутки в Украине подтвердили 2411 новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные по состоянию на утро вторника, 8 сентября, приводит МОЗ.
Всего с начала пандемии в стране заболели 140 479 человек. Выздоровели 63 546, из них 940 за минувшие сутки. Умерли 2 934 (+57 за сутки).
Больше всего новых случаев в Киеве (+235), в Харьковской (+230), Одесской (+196), Львовской (+192) и Тернопольской (+190) областях.
Статистика заболеваемости по областям:
Винницкая область – 4 450 (+44);
Волынская область – 5 943 (+60);
Днепропетровская область – 2 843 (+76);
Донецкая область – 1 675 (+45);
Житомирская область – 3 812 (+66);
Закарпатская область – 8 180 (+89);
Запорожская область – 1 981 (+50);
Ивано-Франковская область – 10 508 (+160);
Кировоградская область – 867 (+9);
Киев – 15 511 (+235);
Киевская область – 6 370 (+92);
Львовская область – 16 073 (+192);
Луганская область – 448 (+14);
Николаевская область – 1 690 (+25);
Одесская область – 8 721 (+196);
Полтавская область – 997 (+24);
Ровненская область – 9 860 (+98);
Сумская область – 2 070 (+107);
Тернопольская область – 7 580 (+190);
Харьковская область – 11 202 (+230);
Херсонская область – 518 (+18);
Хмельницкая область – 3 253 (+58);
Черновицкая область – 11 431 (+159);
Черкасская область – 2 046 (+96);
Черниговская область – 2 450 (+78).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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