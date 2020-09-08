Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября

08.09.2020 11:00

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 2411 новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные по состоянию на утро вторника, 8 сентября, приводит МОЗ.

Всего с начала пандемии в стране заболели 140 479 человек. Выздоровели 63 546, из них 940 за минувшие сутки. Умерли 2 934 (+57 за сутки).

Больше всего новых случаев в Киеве (+235), в Харьковской (+230), Одесской (+196), Львовской (+192) и Тернопольской (+190) областях.

Статистика заболеваемости по областям:

Винницкая область – 4 450 (+44);

Волынская область – 5 943 (+60);

Днепропетровская область – 2 843 (+76);

Донецкая область – 1 675 (+45);

Житомирская область – 3 812 (+66);

Закарпатская область – 8 180 (+89);

Запорожская область – 1 981 (+50);

Ивано-Франковская область – 10 508 (+160);

Кировоградская область – 867 (+9);

Киев – 15 511 (+235);

Киевская область – 6 370 (+92);

Львовская область – 16 073 (+192);

Луганская область – 448 (+14);

Николаевская область – 1 690 (+25);

Одесская область – 8 721 (+196);

Полтавская область – 997 (+24);

Ровненская область – 9 860 (+98);

Сумская область – 2 070 (+107);

Тернопольская область – 7 580 (+190);

Харьковская область – 11 202 (+230);

Херсонская область – 518 (+18);

Хмельницкая область – 3 253 (+58);

Черновицкая область – 11 431 (+159);

Черкасская область – 2 046 (+96);

Черниговская область – 2 450 (+78).