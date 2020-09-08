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Зеленский назвал новую дату встречи советников глав "нормандской четверки"
08.09.2020 17:00
Встреча советников лидеров государств нормандской четверки должна состояться 11 сентября. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает ZN.
"У нас должно быть 11 сентября заседание советников нормандского формата. Ожидаем там на определенные предложения, на решения", - сказал Зеленский на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Сумскую область.
Теги: дата, встреча, нормандская четверка, Зеленский
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