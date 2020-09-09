Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 сентября

09.09.2020 12:00

В Украине по состоянию на утро среды, 9 сентября, зафиксирован 2 551 новый случай заражения. При этом 45 ранее заболевших умерли, сообщает МОЗ.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 143 030 человек, умерли с начала пандемии 2 979 человек (за сутки 45), выздоровевших – 64 703 (за сутки 1 157). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 75 348 человек, что на 1 349 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,45% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (310), Харьковской (291), Тернопольской (244), Львовской (196), Ивано-Франковской (151), Черновицкой (150), Одесской (106) и Хмельницкой (102) областях.

На сегодня коронавирусная болезнь обнаружена:

Львовская область – 16 269 (+196)

Киев – 15 821 (+310)

Черновицкая область – 11 581 (+150)

Харьковская область – 11 493 (+291)

Ивано-Франковская область – 10 659 (+151)

Ровненская область – 9 943 (+83)

Одесская область – 8 827 (+106)

Закарпатская область – 8 277 (+97)

Тернопольская область – 7 824 (+244)

Киевская область – 6 459 (+89)

Волынская область – 6 015 (+72)

Винницкая область – 4 503 (+53)

Житомирская область – 3 879 (+67)

Хмельницкая область – 3 355 (+102)

Днепропетровская область – 2 923 (+80)

Черниговская область – 2 515 (+65)

Сумская область – 2 143 (+73)

Черкасская область – 2121 (+75)

Запорожская область – 2 041 (+60)

Донецкая область – 1 762 (+87)

Николаевская область – 1 714 (+24)

Полтавская область – 1 018 (+21)

Кировоградская область – 870 (+3)

Херсонская область – 538 (+20)

Луганская область – 480 (+32).