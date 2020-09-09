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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 сентября
В Украине по состоянию на утро среды, 9 сентября, зафиксирован 2 551 новый случай заражения. При этом 45 ранее заболевших умерли, сообщает МОЗ.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 143 030 человек, умерли с начала пандемии 2 979 человек (за сутки 45), выздоровевших – 64 703 (за сутки 1 157). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 75 348 человек, что на 1 349 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,45% превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (310), Харьковской (291), Тернопольской (244), Львовской (196), Ивано-Франковской (151), Черновицкой (150), Одесской (106) и Хмельницкой (102) областях.
На сегодня коронавирусная болезнь обнаружена:
Львовская область – 16 269 (+196)
Киев – 15 821 (+310)
Черновицкая область – 11 581 (+150)
Харьковская область – 11 493 (+291)
Ивано-Франковская область – 10 659 (+151)
Ровненская область – 9 943 (+83)
Одесская область – 8 827 (+106)
Закарпатская область – 8 277 (+97)
Тернопольская область – 7 824 (+244)
Киевская область – 6 459 (+89)
Волынская область – 6 015 (+72)
Винницкая область – 4 503 (+53)
Житомирская область – 3 879 (+67)
Хмельницкая область – 3 355 (+102)
Днепропетровская область – 2 923 (+80)
Черниговская область – 2 515 (+65)
Сумская область – 2 143 (+73)
Черкасская область – 2121 (+75)
Запорожская область – 2 041 (+60)
Донецкая область – 1 762 (+87)
Николаевская область – 1 714 (+24)
Полтавская область – 1 018 (+21)
Кировоградская область – 870 (+3)
Херсонская область – 538 (+20)
Луганская область – 480 (+32).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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