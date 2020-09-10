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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября
В Украине по состоянию на утро четверга, 10 сентября, зафиксированы 2 582 новых случая заражения. При этом 44 ранее заболевших умерли, сообщает МОЗ.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро четверга 145 612 человек, умерли с начала пандемии 3 023 человек (за сутки 44), выздоровевших – 65 877 (за сутки 1 174). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 76 712 человек, что на 1 364 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,44% превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (339) области, Киеве (298), Тернопольской (251), Львовской (183), Ивано-Франковской (143), Хмельницкой (142), Черновицкой (134), Ривненской (130) и Винницкой (103) областях.
Статистика заболеваемости коронавирусом по областям Украины:
Винницкая область – 4 606 (+103)
Волынская область – 6 092 (+77)
Днепропетровская область – 3 012 (+89)
Донецкая область – 1 852 (+90)
Житомирская область – 3 938 (+59)
Закарпатская область – 8 359 (+82)
Запорожская область – 2 081 (+40)
Ивано-Франковская область – 10 802 (+143)
Кировоградская область – 874 (+4)
Киев – 16 119 (+298)
Киевская область – 6 554 (+95)
Львовская область – 16 452 (+183)
Луганская область – 503 (+23)
Николаевская область – 1 766 (+52)
Одесская область – 8 874 (+47)
Полтавская область – 1 069 (+51)
Ровненская область – 10 073 (+130)
Сумская область – 2 187 (+44)
Тернопольская область – 8 075 (+251)
Харьковская область – 11 832 (+339)
Херсонская область – 558 (+20);
Хмельницкая область – 3 497 (+142)
Черновицкая область – 11 715 (+134)
Черкасская область – 2 177 (+56)
Черниговская область – 2 545 (+30).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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