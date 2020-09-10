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Танкер Delfi наконец убрали с одесского пляжа

10.09.2020 10:00
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Танкер Delfi наконец убрали с одесского пляжа

Спустя несколько месяцев и попыток, севший на мель у побережья Одессы танкер Delfi убрали с пляжа. Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Delfi покинул пляж Дельфин. Скучать не будем", — написал Криклий, а также выложил в telegram видео пустого пляжа.



Теги: Одесса, пляж, танкер
 
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