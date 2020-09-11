С 14 сентября Киев попадет в оранжевую карантинную зону

11.09.2020 11:00

С понедельника, 14 сентября, начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование. Киев попал в оранжевую зону. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает LIGA.net.

Из областных центров в красной зоне остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

В оранжевой зоне – Киев, Харьков, Львов, Винница, Ужгород, Сумы и Хмельницкий.

Луцк, Житомир, Николаев, Одесса, Ровно, Черкассы и Чернигов – в желтой зоне.