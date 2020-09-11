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В Украине - впервые более 3000 новых случаев COVID-19 за сутки
В Украине по состоянию на утро пятницы, 11 сентября, зафиксированы 3 144 новых случая заражения. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии. При этом 53 ранее заболевших умерли, сообщает МОЗ.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 148 756 человек, умерли с начала пандемии 3 076 человек (за сутки 53), выздоровевших – 67 005 (за сутки 1 128). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 78 675 человек, что на 1 963 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 17,42% превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской (174), Ивано-Франковской (151), Ривненской (144), Черновицкой (132), Житомирской (117) и Черкасской (117) областях.
Статистика по регионам Украины:
Львовская область – 16 626 (+174);
Киев – 16 523 (+404);
Харьковская область – 12 112 (+280);
Черновицкая область – 11 847 (+132);
Ивано-Франковская область – 10 953 (+151);
Ровненская область – 10 217 (+144);
Одесская область – 7 157 (+283);
Закарпатская область – 8 453 (+94);
Тернопольская область – 8 377 (+302);
Киевская область – 6 648 (+94);
Волынская область – 6 161 (+69);
Винницкая область – 4 690 (+84);
Житомирская область – 4 055 (+117);
Хмельницкая область – 3 695 (+198);
Днепропетровская область – 3 093 (+81);
Черниговская область – 2 574 (+29);
Черкасская область – 2 294 (+117);
Сумская область – 2 229 (+42);
Запорожская область – 2 136 (+55);
Донецкая область – 1 942 (+90);
Николаевская область – 1 851 (+85);
Полтавская область – 1 130 (+61);
Кировоградская область – 885 (+11);
Херсонская область – 576 (+18);
Луганская область – 532 (+29).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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