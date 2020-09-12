Харьков получил гумпомощь из США для борьбы с COVID-19

12.09.2020 13:00

Посольство Украины в США передало гуманитарный груз в больницы Харькова для помощи в противодействии пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Корреспондент.net.

Указано, что гуманитарная помощь собрана американской благотворительной организацией The Fishermen и при содействии посольства Украины в США.

Груз включает аппарат УЗИ, кардиограф, медицинские аспираторы, ручные респираторы, анестезиологические дыхательные контуры, контейнеры для хранения биологически опасных веществ, кислородные трубки, больничные одеяла, шприцы, медицинские халаты, защитные маски, хирургические и смотровые перчатки, бахилы.

В организации The Fishermen заявили, что это только начало сотрудничества с Украиной.