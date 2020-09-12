- Харьков получил гумпомощь из США для борьбы с COVID-1913:00
- В Украине новый рекорд смертности от коронавируса11:00
- С 14 сентября Киев попадет в оранжевую карантинную зону11:00
- В Украине - впервые более 3000 новых случаев COVID-19 за сутки10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 сентября12:00
- Танкер Delfi наконец убрали с одесского пляжа10:00
- Названо количество абитуриетов из ОРДЛО, зачисленных в украинские ВУЗы14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 сентября12:00
- Зеленский назвал новую дату встречи советников глав "нормандской четверки"17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 сентября11:00
В Украине новый рекорд смертности от коронавируса
В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 103 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончались 72 человека – это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в субботу, 12 сентября.
Сегодняшний показатель по заболевшим немного ниже вчерашнего, когда сообщалось о 3 144 инфицированных. Это первое снижение после шести суток подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 151 859. Число жертв – 3 148.
За последние 24 часа всего больных обнаружили в Киеве (428), Харьковской области (292), Тернопольской области (280) и Одесской области (225).
При этом за сутки выздоровели 1 341 человек. За все время количество пациентов, которые выздоровели, достигло 68 346. Сейчас коронавирусом болеют 80 365 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 690.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 4756 (+66)
Волынская обл - 6224 (+63)
Днепропетровская обл - 3176 (+83)
Донецкая обл - 2026 (+84)
Житомирская обл - 4194 (+139)
Закарпатская обл - 8532 (+79)
Запорожская обл - 2242 (+106)
Ивано-Франковская обл - 11083 (+130)
Кировоградская обл - 892 (7)
Киев - 16951 (+428)
Киевская обл - 6750 (+102)
Львовская обл - 16774 (+148)
Луганская обл - 562 (+30)
Николаевская обл - 1929 (+78)
Одесская обл - 9382 (+225)
Полтавская обл - 1161 (31)
Ровенская обл - 10369 (+152)
Сумская обл - 2323 (+94)
Тернопольская обл - 8657 (+280)
Харьковская обл - 12404 (+292)
Херсонская обл - 596 (+20)
Хмельницкая обл - 3850 (+155)
Черновицкая обл - 11988 (+141)
Черкасская обл - 2384 (90)
Черниговская обл - 2654 (+80).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- В Украине выросло производство продуктов детского питания
- Украинские операторы связи насчитали в стране восемь миллионов смартфонов
- За сутки в Украине зафиксировано 62 новых случая COVID-19
- НБУ: дефицит платежного баланса Украины составил 376 миллионов долларов
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая
- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"17:00
- В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"10:00
- В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов17:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 11 сентября16:00
- Красный Крест и ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гумпомощи15:00
- В ОРДЛО за сутки 54 новых случая COVID-19 и один летальный исход13:00
- В «ДНР» с 1 октября подорожают отопление и горячая вода12:00
- Сегодня «ДНР» в очередной раз откроет КПВВ «Еленовка»09:00
- Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили16:00
- На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов15:00
- В Луганске открыли бюст первого главаря "ЛНР"17:00
- Зеленский наградил футболиста и волонтера Романа Зозулю орденом15:00
- Харьков получил гумпомощь из США для борьбы с COVID-1913:00
- В Украине новый рекорд смертности от коронавируса11:00
- В Мариуполе два дня ловили "диверсантов" и "террористов"10:00
- Ермак озвучил итоги переговоров в Берлине (ВИДЕО)09:00
- В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов17:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 11 сентября16:00
- Красный Крест и ООН направили в ОРДЛО почти 200 тонн гумпомощи15:00
- Ермак прибыл в Берлин на "нормандские" переговоры14:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- В «ДНР» определили срок легитимности украинских документов
- Для идентификации пенсионеров ОРДЛО предлагают использовать «Дій вдома»
- На Донетчине СБУ раскрыла схему нелегальной выдачи загранпаспортов
- В «ДНР» с 1 октября подорожают отопление и горячая вода
- Ермак озвучил итоги переговоров в Берлине (ВИДЕО)
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 11 сентября
- В России умерла жена экс-главаря "ЛНР"
- Инспекцию позиций ВСУ под Шумами отложили
- В ТКГ договорились о "Шумской инспекции"
- Алексей Навальный полностью пришел в себя