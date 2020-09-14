- Кабмин разрешил использовать электронные ИНН и справку ВПЛ17:00
- Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютной ипотеке14:00
- В пятницу в Украине ожидается резкое похолодание12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 сентября10:00
- Переселенцам-инвалидам увеличили соцпомощь на 130%17:00
- У Геннадия Кернеса официально подтвердили коронавирус16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 сентября11:00
- Главы двух областей заразились коронавирусом09:00
- Кабмин одобрил проект госбюджета-202117:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 сентября11:00
Кабмин одобрил проект госбюджета-2021
Кабинет министров ожидает, что экономика Украины вырастет в 2021 году на 4,6%, а номинальный ВВП составит 4 505,9 млрд грн. Соответствующий прогноз заложен в проекте государственного бюджета на следующий год. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время презентации бюджета, передает РБК-Украина.
Проект основан на макроэкономическом прогнозе, который был принят правительством в июле этого года.
Как отметил Марченко, рост доходов ожидается на уровне 9,4%. Доходы составят 1 трлн 071,1 млрд грн, расходы 1 трлн 350 млрд грн. Дефицит - 270 млрд грн.
"Мы снизили уровень дефицита по сравнению с текущим годом на 1,5% - до 6%", - сказал он.
По его словам, в следующем году не планируется повышение налогов. Перераспределение через ВВП через бюджет снижается до 23,5%.
Согласно проекту, минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.
Кроме того, в документе заложен рост средневзвешенного должностного оклада работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки также на 30% - с 1 января 2021 года до 2 670 гривен, а с 1 июля 2021 года до 2 893 гривен.
В проекте также заложен рост средней зарплаты до 13632 гривен в 2021 году. Ожидается, что реальная зарплата (с учетом инфляции) вырастет на 12,1% в 2021 году.
По прогнозу правительства, инфляция в 2021 году ускорится до 7,3%.
При этом уровень безработицы составит 9,2% по методологии Международной организации труда.
Теги: Кабинет министров, бюджет, презентация
- Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе16:00
- СБУ раскрыла схему незаконных поставок продовольствия в "ДНР"11:00
- На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов09:00
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса15:00
- График работы мобильного пункта Ощадбанка на Донбассе с 15 по 18 сентября14:00
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"12:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября16:00
- Жителей Рубежного предупредили о контртеррористических учениях10:00
- Ермак рассказал о будущем обмене пленными09:00
- В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города13:00
- Кабмин разрешил использовать электронные ИНН и справку ВПЛ17:00
- Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе16:00
- В Киеве открыли мемориальную доску Георгию Гонгадзе15:00
- Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютной ипотеке14:00
- В Украине презентовали кроссовер "ZAZ-Arkana" (ВИДЕО)13:00
- В пятницу в Украине ожидается резкое похолодание12:00
- СБУ раскрыла схему незаконных поставок продовольствия в "ДНР"11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 сентября10:00
- На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов09:00
- «Динамо» обыграло АЗ в квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"
- Гороскоп на неделю с 14 по 20 сентября
- Переселенцам-инвалидам увеличили соцпомощь на 130%
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 14 сентября
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса
- СБУ раскрыла схему незаконных поставок продовольствия в "ДНР"
- В оккупированном Луганске отпраздновали 225-летие города
- На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов
- Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
- Американские ученые нашли эффективное лекарство от коронавируса