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Переселенцам-инвалидам увеличили соцпомощь на 130%

15.09.2020 17:00
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Переселенцам-инвалидам увеличили соцпомощь на 130%

Социальную помощь переселенцам с инвалидностью увеличили на 130%. Об этом заявил Уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич в эфире телеканала "ДОМ", передает Укринформ.
"Например, насколько услышала меня власть по переселенцам... Вы знаете, мне удалось на 130 процентов увеличить помощь переселенцам с инвалидностью", - заявил Сушкевич.
Он также отметил, что переселенцам сейчас также не нужно предоставлять прописку, чтобы встать на квартирный учёт.
"Кто не имеет прописки – фиксированного адреса на территории вне, ... он не имел права встать на квартирный учёт. Нам удалось это сделать. Сейчас не нужно это, и можно становиться на квартирный учет", – сообщил уполномоченный Президента.



Теги: увеличение, социальная помощь, переселенец
 
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