У Геннадия Кернеса официально подтвердили коронавирус

15.09.2020 16:00

У мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвердили коронавирус, сообщил во вторник, 15 сентября, директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, передает Корреспондент.net.

Он сообщил, что Кернес уже шестой день находится на больничном и лечится в Харьковской городской клинической многопрофильной больницы №17.

Его состояние стабильно тяжелое, но он в сознании. Коронавирус осложняется пневмонией.

На данный момент на COVID-19 проверяют всех контактировавших с Кернесом.