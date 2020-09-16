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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 сентября

16.09.2020 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 сентября

В Украине за минувшие сутки обнаружили 2 958 новых случаев заражения коронавируса COVID-19. Умерли 76 человек – это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 16 сентября.
Сегодняшний показатель по больным немного выше вчерашнего, когда сообщалось о 2 905 инфицированных. Рост происходит вторые сутки подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 162 660.
Что касается жертв, то предыдущий антирекорд был установлен 12 сентября, когда сообщалось о 72 умерших. Всего от коронавируса скончались 3 340 украинцев.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Тернопольской области (380), Киеве (356), Одесской области (284) и Харьковской области (272).
При этом за сутки выздоровели 1 514 человек. Это тоже новый рекорд. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 72 324. Сейчас коронавирусом болеют 86 996 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1368.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 4976 (+89)
Волынская обл - 6504 (+76)
Днепропетровская обл - 3539 (+109)
Донецкая обл - 2180 (+26)
Житомирская обл - 4543 (+73)
Закарпатская обл - 8829 (+73)
Запорожская обл - 2591 (+88)
Ивано-Франковская обл - 11677 (+167)
Кировоградская обл - 934 (+5)
Киев - 18070 (+356)
Киевская обл - 7207 (+128)
Львовская обл - 17430 (+187)
Луганская обл - 653 (+33)
Николаевская обл - 2171 (+57)
Одесская обл - 10277 (+284)
Полтавская обл - 1307 (+54)
Ровенская обл - 10707 (+72)
Сумская обл - 2640 (+87)
Тернопольская обл - 10004 (+380)
Харьковская обл - 13432 (+272)
Херсонская обл - 702 (41)
Хмельницкая обл - 4133 (+75)
Черновицкая обл - 12493 (+99)
Черкасская обл - 2739 (+51)
Черниговская обл - 2922 (+76).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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