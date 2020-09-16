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В пятницу в Украине ожидается резкое похолодание

16.09.2020 12:00
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В пятницу в Украине ожидается резкое похолодание

В пятницу-субботу, 18-19 сентября, в Украине ожидается резкое снижение температуры воздуха. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в своем телеграм-канале, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.
"По данным Укргидрометцентра, на протяжении 18-19 сентября в результате вторжения арктического воздуха в Украине ожидается резкое снижение температуры воздуха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в западных, северных, восточных и центральных областях ночью ожидается до 2-8 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3 градуса, а днем - до 9-15 градусов тепла.
При этом 18 сентября заморозки стоит ожидать только в Волынской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях. В южной части и на Закарпатье ночью до 5-10 градусов тепла, днем - до 14-19 градусов.
"Средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов. Похолодание будет сопровождаться порывами северного ветра 15-20 м/с. 20-22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. 23-25 сентября постепенное повышение температуры", - добавляют в пресс-центре.
Согласно прогнозом погоды на неделю, в четверг на западе страны ожидаются грозовые дожди, а в пятницу осадки возможны по всей стране, помимо запада.



Теги: похолодание, заморозки, прогноз погоды
 
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