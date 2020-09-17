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Правительство смягчило ограничения для красной о оранжевой зон карантина

17.09.2020 08:00
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Правительство смягчило ограничения для красной о оранжевой зон карантина

Кабинет министров изменил перечень ограничений, устанавливаемых в населенных пунктах, отнесенных к красной и оранжевой зонам карантина. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов, передает LIGA.net.
Так в красной зоне разрешат работу школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправлено более 50% классов.
Отмечается, что теперь решения о вводе ограничений в красной зоне будут принимать совместно государственные и региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Также в оранжевой зоне не будут запрещать перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.
Кроме того, отныне красный уровень карантина будут вводить только в населенных пунктах, где пять дней подряд загруженность больничных коек составляет не меньше 75%.
Ужесточать меры будут, если в городе наблюдается превышение среднего уровня заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч больше, чем в пять раз.



Теги: карантин, ограничение, зона, COVID-19
 
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