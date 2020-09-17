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В Украине вводятся водительские удостоверения нового образца
17.09.2020 09:00
В правительстве утвердили новые форматы национального и международного водительских удостоверений — они будут оформляться на новых бланках и в них появятся новые данные, сообщает LIGA.net.
Также были утверждены новые бланки свидетельства о регистрации транспортного средства и образца опознавательного автомобильного знака.
Что нового появится в водительском удостоверении:
- данные о согласии/несогласии водителя на посмертное донорство,
- информация о группе крови и резус-факторе,
- электронный чип (что должно позволить избежать подделок),
- бланки будут изготавливаться в таких цветах: темно-синий и темно-розовый, синий и желтый, лавандовый (который под воздействием ультрафиолета светится красным), розовый (который светится синим).
Что нового появится в свидетельстве о регистрации транспортного средства:
- информация об уровне экологических норм, которому соответствует транспортное средство ("ЕВРО-2" — "ЕВРО-6" или другой)
- электронный чип.
Вместе с тем, обмен водительских прав старого образца на новые пока не предвидится. Все национальные и международные удостоверения, выданные до вступления в силу постановления Кабмина, будут действовать до конца своего срока.
Теги: права, водитель, техпаспорт
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