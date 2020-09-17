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В Украине зафиксированы "рекордные" 3 584 новых случая COVID-19

17.09.2020 10:00
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В Украине зафиксированы "рекордные" 3 584 новых случая COVID-19

В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 584 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд, сообщает Министерство здравоохранения в среду, 16 сентября.
Сегодняшний показатель по больным существенно выше вчерашнего, когда сообщалось о 2 958 новых инфицированных. Рост происходит третьи сутки подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 166 244.
Отметим, что предыдущий антирекорд был почти на 400 случаев меньше. Он был зафиксирован 11 сентября.
За последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Харьковской области (483), Тернопольской области (390), Киеве (379) и Одесской области (325).
Также сообщается о 60 жертвах коронавируса, что существенно меньше вчерашнего рекордного показателя (76). Всего за время пандемии скончались 3 400 украинцев.
При этом за сутки выздоровели 1 589 человек. Это тоже новый рекорд и он фиксируется вторые сутки подряд. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 73 913.
Сейчас коронавирусом болеют 88 931 украинец. За последние сутки их количество выросло на 1 935.
Количество выявленных случаев COVID-19 в регионах Украины:
Винницкая обл - 5039 (+63)
Волынская обл - 6593 (+89)
Днепропетровская обл - 3653 (+114)
Донецкая обл - 2272 (+92)
Житомирская обл - 4656 (+113)
Закарпатская обл - 8931 (+102)
Запорожская обл - 2673 (+82)
Ивано-Франковская обл - 11856 (+179)
Кировоградская обл - 951 (+17)
Киев - 18449 (+379)
Киевская обл - 7342 (+135)
Львовская обл - 17664 (+234)
Луганская обл - 689 (+36)
Николаевская обл - 2252 (+81)
Одесская обл - 10602 (+325)
Полтавская обл - 1363 (+56)
Ровенская обл - 10797 (90)
Сумская обл - 2724 (+84)
Тернопольская обл - 10394 (+390)
Харьковская обл - 13915 (+483)
Херсонская обл - 737 (+35)
Хмельницкая обл - 4198 (+65)
Черновицкая обл - 12640 (+147)
Черкасская обл - 2820 (+81)
Черниговская обл - 3034 (+112).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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