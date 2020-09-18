Последние новости раздела
- Минздрав разрешил не делать тест на коронавирус после самоизоляции14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября11:00
- Рада освободила переселенцев от уплаты туристического сбора13:00
- В Украине зафиксированы "рекордные" 3 584 новых случая COVID-1910:00
- В Украине вводятся водительские удостоверения нового образца09:00
- Правительство смягчило ограничения для красной о оранжевой зон карантина08:00
- Кабмин разрешил использовать электронные ИНН и справку ВПЛ17:00
- Рада продлила мораторий на взыскание имущества граждан по валютной ипотеке14:00
- В пятницу в Украине ожидается резкое похолодание12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 сентября10:00
Минздрав разрешил не делать тест на коронавирус после самоизоляции
18.09.2020 14:00
В Украине разрешили не делать ПЦР-тест на коронавирус после истечения срока самоизоляции. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в пятницу, 18 сентября, сообщает Корреспондент.net.
По словам министра, если у человека есть симптомы COVID-19, то он обращается к своему семейному врачу, который затем вызывает к нему мобильную бригаду, которая делает тест. Потом он должен был делать тест после самоизоляции.
"У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и у него нет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему тоже не нужен", - пояснил Степанов.
Теги: тест, Минздрав, COVID-19, самоизоляция
Читайте также:
- Минздрав забраковал украинские ПЦР-тесты на коронавирус
- В ОРДО запускают платное экспресс-тестирование на COVID-19
- Минздрав опровергает информацию о незаконном использовании детей в тестировании лекарств
- В ЦОЗ рассказали об особенностях использования экспресс-тестов на COVID-19
- Ляшко объяснил, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача
- В Китае создали сверхточный экспресс-тест на коронавирус
- Власти "ДНР" передумали открывать границу с "ЛНР"16:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 18 сентября13:00
- СММ ОБСЕ опубликовала статистику нарушений перемирия на Донбассе10:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения09:00
- В "ЛНР" расстреляли двух предпринимателей, занимавшихся угольным бизнесом15:00
- Кабмин изменил правила пересечения госграницы и КПВВ на Донбассе для лиц с инвалидностью11:00
- Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе16:00
- СБУ раскрыла схему незаконных поставок продовольствия в "ДНР"11:00
- На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов09:00
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса15:00
- Власти "ДНР" передумали открывать границу с "ЛНР"16:00
- Википедия "украинизировала" написание Киева15:00
- Минздрав разрешил не делать тест на коронавирус после самоизоляции14:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 18 сентября13:00
- В Турции испытали пассажирский квадрокоптер12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября11:00
- СММ ОБСЕ опубликовала статистику нарушений перемирия на Донбассе10:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения09:00
- Шведский легкоатлет побил "вечный" рекорд Сергея Бубки (ВИДЕО)08:00
- 18 сентября «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка»16:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- "ДНР" изменила правила въезда в "республику" через КПВВ "Еленовка"
- Кабмин расширил перечень оккупированных населенных пунктов на Донбассе
- В "ЛНР" расстреляли двух предпринимателей, занимавшихся угольным бизнесом
- СБУ раскрыла схему незаконных поставок продовольствия в "ДНР"
- Переселенцам-инвалидам увеличили соцпомощь на 130%
- Пушилин анонсировал прямую линию с жителями Донбасса
- Кабмин изменил правила пересечения госграницы и КПВВ на Донбассе для лиц с инвалидностью
- В Украине презентовали кроссовер "ZAZ-Arkana" (ВИДЕО)
- На КПВВ «Станица Луганская» в два раза сократили срок получения результатов ПЦР-тестов
- 18 сентября «ДНР» откроет КПВВ «Еленовка»