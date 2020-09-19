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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября
За минувшие сутки вУкраине выявлено 3240 случаев коронавируса. За время пандемии зафиксировано 172 712 заболевших, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 19 сентября.
Также за минувшие сутки выздороволе 1268 человек, (всего 76754), 48 пациентов умерли (всего 3516)
Статистика прироста за сутки по регионам:
Винницкая обл - 5200 (+86)
Волынская обл - 6783 (+94)
Днепропетровская обл - 3878 (+113)
Донецкая обл - 2371 (+58)
Житомирская обл - 4931 (+157)
Закарпатская обл - 9110 (+79)
Запорожская обл - 2829 (+81)
Ивано-Франковская обл - 12212 (+181)
Кировоградская обл - 973 (+6)
Киев - 19140 (+400)
Киевская обл - 7611 (+135)
Львовская обл - 18129 (260)
Луганская обл - 735 (+29)
Николаевская обл - 2374 (+54)
Одесская обл - 11205 (+281)
Полтавская обл - 1461 (+71)
Ровенская обл - 11015 (+98)
Сумская обл - 2916 (+109)
Тернопольская обл - 11016 (+311)
Харьковская обл - 14464 (+200)
Херсонская обл - 790 (+24)
Хмельницкая обл - 4481 (+142)
Черновицкая обл - 12917 (+124)
Черкасская обл - 2983 (+92)
Черниговская обл - 3188 (+55).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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