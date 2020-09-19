Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября

19.09.2020 13:00

За минувшие сутки вУкраине выявлено 3240 случаев коронавируса. За время пандемии зафиксировано 172 712 заболевших, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 19 сентября.

Также за минувшие сутки выздороволе 1268 человек, (всего 76754), 48 пациентов умерли (всего 3516)

Статистика прироста за сутки по регионам:

Винницкая обл - 5200 (+86)

Волынская обл - 6783 (+94)

Днепропетровская обл - 3878 (+113)

Донецкая обл - 2371 (+58)

Житомирская обл - 4931 (+157)

Закарпатская обл - 9110 (+79)

Запорожская обл - 2829 (+81)

Ивано-Франковская обл - 12212 (+181)

Кировоградская обл - 973 (+6)

Киев - 19140 (+400)

Киевская обл - 7611 (+135)

Львовская обл - 18129 (260)

Луганская обл - 735 (+29)

Николаевская обл - 2374 (+54)

Одесская обл - 11205 (+281)

Полтавская обл - 1461 (+71)

Ровенская обл - 11015 (+98)

Сумская обл - 2916 (+109)

Тернопольская обл - 11016 (+311)

Харьковская обл - 14464 (+200)

Херсонская обл - 790 (+24)

Хмельницкая обл - 4481 (+142)

Черновицкая обл - 12917 (+124)

Черкасская обл - 2983 (+92)

Черниговская обл - 3188 (+55).