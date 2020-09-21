Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин изменил критерии для "желтой" и "оранжевой" зон карантина

21.09.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин изменил критерии для "желтой" и "оранжевой" зон карантина

Кабинет министров Украины изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина. Кроме того, в "зеленой зоне" разрешили проводить концерты, сообщает РБК-Украина.
Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.
В частности, если в регионе заполнено от 50 до 75% мест в больницах для приема пациентов с COVID-19 в течение пяти дней подряд, то во всем регионе устанавливается "оранжевый уровень". То же самое произойдет, если в регионе тестирования методом ПЦР пять дней подряд делают менее 24 тестов на 100 тысяч населения.
Регион с показателем заболеваемости COVID-19 меньше, чем базовый (не более 40 на 100 тысяч населения за 14 дней), автоматически устанавливается "зеленая зона".
В то же время, если базовый уровень превышен, на отдельных административных территориях устанавливаются следующие уровни:

Уровень эпидемической опасности Районы, города областного значения с населением менее 70 тысяч человек, областные центры, Киев и Севастополь  Районы, города областного значения с населением 70 тысяч и более 
 "Желтый"  от 140 до 160  от 40 до 120
 "Оранжевый"  больше 160  больше 120


Теги: карантин, критерий, зона, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх