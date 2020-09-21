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Кабмин изменил критерии для "желтой" и "оранжевой" зон карантина
Кабинет министров Украины изменил порог заболеваемости для "желтой" и "оранжевой" зон карантина. Кроме того, в "зеленой зоне" разрешили проводить концерты, сообщает РБК-Украина.
Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.
В частности, если в регионе заполнено от 50 до 75% мест в больницах для приема пациентов с COVID-19 в течение пяти дней подряд, то во всем регионе устанавливается "оранжевый уровень". То же самое произойдет, если в регионе тестирования методом ПЦР пять дней подряд делают менее 24 тестов на 100 тысяч населения.
Регион с показателем заболеваемости COVID-19 меньше, чем базовый (не более 40 на 100 тысяч населения за 14 дней), автоматически устанавливается "зеленая зона".
В то же время, если базовый уровень превышен, на отдельных административных территориях устанавливаются следующие уровни:
|Уровень эпидемической опасности
|Районы, города областного значения с населением менее 70 тысяч человек, областные центры, Киев и Севастополь
|Районы, города областного значения с населением 70 тысяч и более
|"Желтый"
|от 140 до 160
|от 40 до 120
|"Оранжевый"
|больше 160
|больше 120
Теги: карантин, критерий, зона, COVID-19
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