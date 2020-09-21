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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 сентября

21.09.2020 12:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 сентября

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 2 675 украинцев. Известно о 26 смертях в результате COVID-19, зато выздоровели – 672 пациента, сообщает Минздрав.
Всего с начала эпидемии SARS-CoV-2 инфицировались 178 253 тысячи жителей Украины, из которых уже выздоровели 77 тысяч 512 человек, но умерли от осложнений или сопутствующих заболеваний – 3 тысячи 583.
Активных больных, то есть тех, которые продолжают лечение, по состоянию на 21 сентября – 97 тысяч 258 украинцев.
Статистика заболеваемости COVID-19 по областям Украины:
Киев – 19 758 (+275);
Львовская область – 18 518 (+201) ;
Харьковская область – 15 133 (+245);
Черновицкая область – 13 165 (+123);
Ивано-Франковская область – 12 538 (+156);
Одесская область – 11 610 (+188);
Тернопольская область – 11 439 (+192);
Ровненская область – 11 242 (+118);
Закарпатская область – 9 189 (+35);
Киевская область – 7 880 (+136);
Волынская область – 6 936 (+80);
Винницкая область – 5 322 (+54);
Житомирская область – 5 059 (+71);
Хмельницкая область – 4 823 (+192);
Днепропетровская область – 4 118 (+136);
Черниговская область – 3 341 (+78);
Черкасская область – 3 096 (+61);
Сумская область – 3 117 (+94);
Запорожская область – 2 394 (+55);
Донецкая область – 2 480 (+50);
Николаевская область – 2 551 (+82);
Полтавская область – 1 534 (+35);
Кировоградская область – 993 (+8);
Херсонская область – 818 (+5);
Луганская область – 759 (+5).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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