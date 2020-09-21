В Украину возвращается "бабье лето"

21.09.2020 09:00

На этой неделе в Украине будет теплая, сухая и солнечная погода. Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталка Диденко, сообщает LIGA.net.

"До конца недели в Украине будет тепло, сухо, много солнца", - говорит синоптик.

При этом ожидаются туманы, а также прохладные ночи. Днем по всей Украине будет от +20 до +26 градусов по Цельсию.

В Киеве также ожидается теплая погода. В понедельник в столице +22 +23 градуса, а дальше – от +25 до +26.