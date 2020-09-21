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В Украину возвращается "бабье лето"
21.09.2020 09:00
На этой неделе в Украине будет теплая, сухая и солнечная погода. Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталка Диденко, сообщает LIGA.net.
"До конца недели в Украине будет тепло, сухо, много солнца", - говорит синоптик.
При этом ожидаются туманы, а также прохладные ночи. Днем по всей Украине будет от +20 до +26 градусов по Цельсию.
В Киеве также ожидается теплая погода. В понедельник в столице +22 +23 градуса, а дальше – от +25 до +26.
Теги: тепло, бабье лето, прогноз погоды
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