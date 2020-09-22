- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября13:00
- Кабмин изменил критерии для "желтой" и "оранжевой" зон карантина17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 сентября12:00
- В Украину возвращается "бабье лето"09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 сентября11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 сентября13:00
- Кабмин обновил распределение по карантинным зонам11:00
- Сегодня в Украине пройдет "Всемирный день уборки"10:00
- Минздрав разрешил не делать тест на коронавирус после самоизоляции14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 сентября11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября
За минувшие сутки в Украине наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 2 884 человек. Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской области. Там обнаружили аж 375 новых случаев заражения, сообщает Минздрав.
К сожалению, за этот же период от осложнений коронавируса умерли 59 пациентов. Больше всего новых летальных случаев зарегистрировали на Львовщине, Харьковщине и в Киеве.
Но есть и хорошие новости, ведь со вчера выписали 1 717 инфицированных. Поскольку последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат, считается, что они уже выздоровели.
Статистика коронавируса в областях Украины
Винницкая область – 5377 (+55);
Волынская область – 7031 (+95);
Днепропетровская область – 4218 (+100);
Донецкая область – 2505 (+25);
Житомирская область – 5121 (+62);
Закарпатская область – 9265 (+76);
Запорожская область – 3034 (+100);
Ивано-Франковская область – 12675 (+137);
Кировоградская область – 1005 (+12);
Киев – 20028 (+270);
Киевская область – 8020 (+140);
Львовская область – 18793 (+275);
Луганская область – 767 (+8);
Николаевская область – 2572 (+21);
Одесская область – 11843 (+233);
Полтавская область – 1575 (+41);
Ровенская область – 11353 (+111);
Сумская область – 3184 (+67);
Тернопольская область – 11732 (+293);
Харьковская область – 15505 (+372);
Херсонская область – 837 (+19);
Хмельницкая область – 4937 (+114);
Черновицкая область – 13304 (+139);
Черкасская область – 3145 (+49);
Черниговская область – 3411 (+70).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
- Минфин: дефицит госбюджета сократился в 2,7 раза
- Украинцы считают, что для получения работы необходимо высшее образование
- Украина сократила импорт газа почти на треть
- Переработка нефти в Украине снизилась до рекордно низкого уровня
- В этом году абитуриентам было проще поступать в вузы
- В Украине сократилась доля просроченных кредитов
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе17:00
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой10:00
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения09:00
- ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенную технику боевиков08:00
- В Краматорске открылась новая ПЦР-лаборатория15:00
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября13:00
- Резников объяснил суть амнистии на Донбассе11:00
- В донецком парке кованых фигур появилась "живая" копия Пальмы Мерцалова17:00
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе17:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- Гент - Динамо. Анонс и прогноз букмекеров15:00
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября13:00
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек12:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой10:00
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения09:00
- ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе неотведенную технику боевиков08:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- В донецком парке кованых фигур появилась "живая" копия Пальмы Мерцалова
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября
- В "ЛНР" назвали самые "коронавирусные" регионы
- Резников объяснил суть амнистии на Донбассе
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек
- Кабмин обновил распределение по карантинным зонам
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой