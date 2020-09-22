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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября

22.09.2020 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 сентября

За минувшие сутки в Украине наличие SARS-CoV-2 подтвердили у 2 884 человек. Больше всего новых больных зафиксировали в Харьковской области. Там обнаружили аж 375 новых случаев заражения, сообщает Минздрав.
К сожалению, за этот же период от осложнений коронавируса умерли 59 пациентов. Больше всего новых летальных случаев зарегистрировали на Львовщине, Харьковщине и в Киеве.
Но есть и хорошие новости, ведь со вчера выписали 1 717 инфицированных. Поскольку последний ПЦР-тест по их образцам показал отрицательный результат, считается, что они уже выздоровели.
Статистика коронавируса в областях Украины
Винницкая область – 5377 (+55);
Волынская область – 7031 (+95);
Днепропетровская область – 4218 (+100);
Донецкая область – 2505 (+25);
Житомирская область – 5121 (+62);
Закарпатская область – 9265 (+76);
Запорожская область – 3034 (+100);
Ивано-Франковская область – 12675 (+137);
Кировоградская область – 1005 (+12);
Киев – 20028 (+270);
Киевская область – 8020 (+140);
Львовская область – 18793 (+275);
Луганская область – 767 (+8);
Николаевская область – 2572 (+21);
Одесская область – 11843 (+233);
Полтавская область – 1575 (+41);
Ровенская область – 11353 (+111);
Сумская область – 3184 (+67);
Тернопольская область – 11732 (+293);
Харьковская область – 15505 (+372);
Херсонская область – 837 (+19);
Хмельницкая область – 4937 (+114);
Черновицкая область – 13304 (+139);
Черкасская область – 3145 (+49);
Черниговская область – 3411 (+70).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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