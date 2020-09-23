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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября
За минувшие сутки количество зарегистрированных больных COVID-19 в Украине выросло на 3 497 человек. Больше всего новых случаев выявлено в Харьковской области - 403, сообщает МОЗ.
От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 63 человека, 1 769 пациентов выздоровели.
Статистика выявленных случаев по областям
Киев – 20 335 (+307)
Львовская область – 19 045 (+252)
Харьковская область - 15 908 (+403)
Черновицкая область – 13 448 (+144)
Ивано-Франковская область – 12 811 (+136)
Одесская область – 12 130 (+287)
Тернопольская область – 12 069 (+337)
Ровненская область – 11 459 (+106)
Закарпатская область – 9343 (+78)
Киевская область – 8148 (+128)
Волынская область – 7132 (+101)
Винницкая область – 5455 (+78)
Житомирская область – 5191 (+70)
Хмельницкая область – 5049 (+112)
Днепропетровская область – 4394 (+176)
Черниговская область – 3537 (+126)
Сумская область – 3280 (+96)
Черкасская область – 3238 (+93)
Запорожская область – 3149 (+115)
Николаевская область – 2643 (+71)
Донецкая область – 2634 (+129)
Полтавская область – 1630 (+55)
Кировоградская область – 1024 (+19)
Херсонская область – 868 (+31)
Луганская область – 814 (+47).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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