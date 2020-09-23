Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября

23.09.2020 10:00

За минувшие сутки количество зарегистрированных больных COVID-19 в Украине выросло на 3 497 человек. Больше всего новых случаев выявлено в Харьковской области - 403, сообщает МОЗ.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 63 человека, 1 769 пациентов выздоровели.

Статистика выявленных случаев по областям

Киев – 20 335 (+307)

Львовская область – 19 045 (+252)

Харьковская область - 15 908 (+403)

Черновицкая область – 13 448 (+144)

Ивано-Франковская область – 12 811 (+136)

Одесская область – 12 130 (+287)

Тернопольская область – 12 069 (+337)

Ровненская область – 11 459 (+106)

Закарпатская область – 9343 (+78)

Киевская область – 8148 (+128)

Волынская область – 7132 (+101)

Винницкая область – 5455 (+78)

Житомирская область – 5191 (+70)

Хмельницкая область – 5049 (+112)

Днепропетровская область – 4394 (+176)

Черниговская область – 3537 (+126)

Сумская область – 3280 (+96)

Черкасская область – 3238 (+93)

Запорожская область – 3149 (+115)

Николаевская область – 2643 (+71)

Донецкая область – 2634 (+129)

Полтавская область – 1630 (+55)

Кировоградская область – 1024 (+19)

Херсонская область – 868 (+31)

Луганская область – 814 (+47).