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Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья
24.09.2020 13:00
Кабинет министров 23 сентября одобрил отмену пенсионного сбора при первой покупке жилья. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, которые приобретают жилье впервые или стоят в очереди на получение жилья», – написал премьер.
Отметим, что во время оформления сделки купли-продажи покупатель квартиры оплачивает сбор на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от стоимости квартиры. Норма о возврате пенсионного сбора при первой покупке жилья существует уже давно, но порядок такого возврата был устаревшим.
Теги: Кабинет министров, покупать, жилье, пенсионный сбор
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