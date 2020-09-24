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Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья

24.09.2020 13:00
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Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья

Кабинет министров 23 сентября одобрил отмену пенсионного сбора при первой покупке жилья. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, которые приобретают жилье впервые или стоят в очереди на получение жилья», – написал премьер.
Отметим, что во время оформления сделки купли-продажи покупатель квартиры оплачивает сбор на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от стоимости квартиры. Норма о возврате пенсионного сбора при первой покупке жилья существует уже давно, но порядок такого возврата был устаревшим.



Теги: Кабинет министров, покупать, жилье, пенсионный сбор
 
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