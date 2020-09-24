Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября

24.09.2020 11:00

В Украине за прошедшие сутки выявили 3372 новых случая коронавируса, общее число выявленных больных достигло 188106. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 24 сентября.

При этом выздоровели уже 83458 украинцев (накануне - 1788), а скончались 3757человек (накануне - 52).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл - 5556 (+101)

Волынская обл - 7235 (+103)

Днепропетровская обл - 4692 (+298)

Донецкая обл - 2767 (+133)

Житомирская обл - 5262 (+71)

Закарпатская обл - 9416 (+73)

Запорожская обл - 3288 (+139)

Ивано-Франковская обл - 12952 (+141)

Кировоградская обл - 1039 (15)

Киев - 20665 (+330)

Киевская обл - 8286 (+138)

Львовская обл - 19250 (+205)

Луганская обл - 841 (27)

Николаевская обл - 2717 (+74)

Одесская обл - 12309 (+179)

Полтавская обл - 1677 (+47)

Ровенская обл - 11621 (+162)

Сумская обл - 3352 (+72)

Тернопольская обл - 12334 (+265)

Харьковская обл - 16193 (+285)

Херсонская обл - 905 (+37)

Хмельницкая обл - 5185 (+136)

Черновицкая обл - 13562 (+114)

Черкасская обл - 3355 (+117)

Черниговская обл - 3647 (+110).