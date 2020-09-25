Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября

25.09.2020 10:00

В Украине по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, зафиксированы 3 565 новых случаев заражения. При этом 70 ранее заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 191 671 человек, умерли с начала пандемии 3 827 человек (за сутки 70), выздоровевших – 85 133 (за сутки - 1 675). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 102 711 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в г. Киеве (380), Харьковской (297) и Тернопольской (245) областях.

Распространение COVID-19 по регионам Украины:

Винницкая область – 5653 (+97);

Волынская область – 7362 (+127);

Днепропетровская область – 4917 (+225);

Донецкая область – 2851 (+84);

Житомирская область – 5403 (+141);

Закарпатская область – 9490 (+74);

Запорожская область – 3428 (+140);

Ивано-Франковская область – 13080 (+128);

Кировоградская область – 1052 (+13);

Киев – 21045 (+380);

Киевская область – 8430 (+144);

Львовская область – 19465 (+215);

Луганская область – 894 (+53);

Николаевская область – 2782 (+65);

Одесская область – 12470 (+161);

Полтавская область – 1752 (+75);

Ровненская область – 11774 (+153);

Сумская область – 3474 (+122);

Тернопольская область – 12579 (+245);

Харьковская область – 16490 (+297);

Херсонская область – 954 (+49);

Хмельницкая область – 5361 (+176);

Черновицкая область – 13736 (+174);

Черкасская область – 3459 (+104);

Черниговская область – 3770 (+123).