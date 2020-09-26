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Под Харьковом разбился военно-транспортный самолет

26.09.2020 09:00
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Под Харьковом разбился военно-транспортный самолет

25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ. Он совершал учебно-тренировочный полет. По последним данным, на борту находились 27 человек, большинство из которых – курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил, передает LIGA.net.
"По предварительным данным, около 20:50 вблизи Чугуева при заходе на посадку самолет потерял управление и упал возле автомобильной дороги... По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются", – сообщили в Офисе генпрокурора.



Теги: Чугуев, самолет, авиакатастрофа
 
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