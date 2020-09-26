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В Украине рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В Украине зафиксировали рекордный суточный прирост заражений коронавирусом - 3 833. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу, 26 сентября, данные МОЗ.
Всего за время пандемии в Украине заразились коронавирусом 195 504 человека. Побороли болезнь 86 873 человека, из них вчера - 1740.
От коронавируса умерли 76 человек за последние сутки, а общее число жертв составляет 3 903 человека.
Больше всего новых заражений в Киеве (+447), Харьковской (+380), Тернопольской (+284) и Одесской (+264) областях.
Статистика распространения коронавируса по областям:
Киев – 21 497 (+447)
Львовская область – 19 636 (+171)
Харьковская область – 16 870 (+380)
Черновицкая область – 13 902 (+166)
Ивано-Франковская область – 13 212 (+132)
Тернопольская область – 12 863 (+284)
Одесская область – 12 734 (+264)
Ровненская область – 11 928 (+154)
Закарпатская область – 9 580 (+90)
Киевская область – 8 571 (+141)
Волынская область – 7 500 (+138)
Винницкая область – 5 784 (+131)
Житомирская область – 5 531 (+128)
Хмельницкая область – 5 531 (+170)
Днепропетровская область – 5 118 (+201)
Черниговская область – 3 875 (+105)
Черкасская область – 3 570 (+111)
Запорожская область – 3 568 (+140)
Сумская область – 3 549 (+75)
Донецкая область – 2 964 (+113)
Николаевская область – 2 875 (+93)
Полтавская область – 1 844 (+92)
Кировоградская область – 1 069 (+17)
Херсонская область – 1 000 (+46)
Луганская область – 938 (+44).
Теги: Украина, статистика, COVID-19
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