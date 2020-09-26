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Зеленский объявил 26 сентября днем траура
Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине дня траура 26 сентября. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В связи с трагедией, которая произошедла в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем траура", - говорится в документе.
Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач - внесены соответствующие изменения.
Теги: траур, авиакатастрофа, Зеленский
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