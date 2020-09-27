Опубликованы имена погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом

27.09.2020 09:00

Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал в Facebook имена военнослужащих, которые погибли в результате авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

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Среди погибших – экипаж самолета и курсанты университета:

– майор Кишеня Богдан Вячеславович, дата рождения – 10.02.1990;

– капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991;

– капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991;

– старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991;

– старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980;

– прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978;

– прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979;

– младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000;

– солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000;

– солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998;

– солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000;

– солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001;

– солдат Зыбюк Константин Олегович, 15.07.2001;

– солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001;

– солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001;

– сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998;

– солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000;

– солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997;

– старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993;

– солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999;

– солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994;

– солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999;

– солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999;

– солдат Хомячук Максим Владимирович, 19.02.1999;

– старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999;

- солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999.