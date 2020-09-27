- Опубликованы имена погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом09:00
- В Кабмине назвали размер денежной помощи семьям погибших в катастрофе АН-2617:00
- Зеленский объявил 26 сентября днем траура15:00
- В Украине рекордное число случаев COVID-19 за сутки13:00
- Под Харьковом разбился военно-транспортный самолет09:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 сентября10:00
- В Киеве из-за COVID-19 закрыли на карантин миграционную службу09:00
- Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 сентября10:00
Опубликованы имена погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом
Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба опубликовал в Facebook имена военнослужащих, которые погибли в результате авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди погибших – экипаж самолета и курсанты университета:
– майор Кишеня Богдан Вячеславович, дата рождения – 10.02.1990;
– капитан Остапенко Алексей Георгиевич, 15.11.1991;
– капитан Добреля Дмитрий Денисович, 13.11.1991;
– старший лейтенант Мсуя Ашраф Азизович, 08.08.1991;
– старший лейтенант Козаченко Олег Михайлович, 11.07.1980;
– прапорщик Иванов Евгений Сергеевич, 20.08.1978;
– прапорщик Широчук Олег Николаевич, 10.11.1979;
– младший сержант Андрущенко Дмитрий Романович, 08.09.2000;
– солдат Бойко Александр Анатольевич, 14.12.2000;
– солдат Булий Ростислав Владимирович, 03.08.1998;
– солдат военной службы по контракту Вильховый Виталий Богданович, 27.06.2000;
– солдат Донец Дмитрий Евгеньевич, 16.07.2001;
– солдат Зыбюк Константин Олегович, 15.07.2001;
– солдат Клевец Александр Александрович, 23.05.2001;
– солдат Матвийчук Богдан Николаевич, 23.04.2001;
– сержант военной службы по контракту Микитченко Николай Анатольевич, 22.01.1998;
– солдат военной службы по контракту Скочков Александр Игоревич, 05.04.2000;
– солдат военной службы по контракту Шеремет Руслан Эдуардович, 26.10.1997;
– старший солдат военной службы по контракту Скоробогатько Евгений Иванович, 27.11.1993;
– солдат Дудла Артем Михайлович, 06.02.1999;
– солдат военной службы по контракту Померанцев Андрей Андреевич, 12.12.1994;
– солдат Роспотнюк Андрей Юрьевич, 15.08.1999;
– солдат Студинский Дмитрий Витальевич, 15.11.1999;
– солдат Хомячук Максим Владимирович, 19.02.1999;
– старший сержант Корчовский Роман Александрович, 15.05.1999;
- солдат Олабин Владимир Вадимович, 09.11.1999.
Теги: Чугуев, погибший, авиакатастрофа
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил11:00
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю11:00
- Коронавирус лишил Краматорск Дня города16:00
- Жителям "ЛНР" запретили пересекать КПВВ "Станица Луганская" более одного раза в месяц14:00
- Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны13:00
- Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев11:00
- Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья08:00
- 25 сентября "ДНР" откроет КПВВ "Еленовка"16:00
- В "ЛНР" анонсировали "горячую линию" по вопросам оформления пенсий15:00
- В Мариуполе готовятся отпраздновать 242-летие города12:00
- ОБСЕ обнаружила боевиков с повязками "СЦКК" на участках разведения сил11:00
- В Беларуси хакеры показали на гостелеканале кадры с избиением протестующих (ВИДЕО)10:00
- Опубликованы имена погибших в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом09:00
- В Кабмине назвали размер денежной помощи семьям погибших в катастрофе АН-2617:00
- Зеленский объявил 26 сентября днем траура15:00
- В Украине рекордное число случаев COVID-19 за сутки13:00
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю11:00
- В Японии создали тест на предрасположенность к тяжелому течению COVID-1910:00
- Под Харьковом разбился военно-транспортный самолет09:00
- В Google Maps появилась информация о зараженных COVID-19 районах17:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Зеленский в ООН назвал три главных шага по урегулированию конфликта на Донбассе
- 25 сентября "ДНР" откроет КПВВ "Еленовка"
- Донецкая область вышла из "зеленой" карантинной зоны
- Жителям "ЛНР" запретили пересекать КПВВ "Станица Луганская" более одного раза в месяц
- Получателей паспортов "ДНР" обязали сдавать отпечатки пальцев
- В Мариуполе готовятся отпраздновать 242-летие города
- В "ЛНР" анонсировали "горячую линию" по вопросам оформления пенсий
- Украинская сторона начала строительство КПВВ возле Счастья
- Коронавирус лишил Краматорск Дня города
- В ГПСУ подвели итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю