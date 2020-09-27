Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября

27.09.2020 13:00

В Украине за сутки зафиксировали 3130 новых случаев COVID-19, всего 198 634 случая с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 27 сентября.

При этом выздоровели уже 87 882 украинцев (накануне - 1009), а скончались 3959 человек (накануне - 56).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл - 5900 (+116)

Волынская обл - 7632 (+132)

Днепропетровская обл - 5285 (+167)

Донецкая обл - 3016 (+52)

Житомирская обл - 5656 (125)

Закарпатская обл - 9632 (+52)

Запорожская обл - 3663 (+95)

Ивано-Франковская обл - 13335 (+123)

Кировоградская обл - 1074 (+5)

Киев - 21815 (+323)

Киевская обл - 8714 (+143)

Львовская обл - 19784 (+148)

Луганская обл - 974 (+36)

Николаевская обл - 2980 (+105)

Одесская обл - 12876 (+142)

Полтавская обл - 1910 (+66)

Ровенская обл - 12032 (+104)

Сумская обл - 3672 (+123)

Тернопольская обл - 12986 (+123)

Харьковская обл - 17364 (+494)

Херсонская обл - 1049 (+49)

Хмельницкая обл - 5622 (+91)

Черновицкая обл - 14009 (+107)

Черкасская обл - 3694 (+124)

Черниговская обл - 3960 (85).