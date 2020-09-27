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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября

27.09.2020 13:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 сентября

В Украине за сутки зафиксировали 3130 новых случаев COVID-19, всего 198 634 случая с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 27 сентября.
При этом выздоровели уже 87 882 украинцев (накануне - 1009), а скончались 3959 человек (накануне - 56).
Статистика коронавируса по регионам:
Винницкая обл - 5900 (+116)
Волынская обл - 7632 (+132)
Днепропетровская обл - 5285 (+167)
Донецкая обл - 3016 (+52)
Житомирская обл - 5656 (125)
Закарпатская обл - 9632 (+52)
Запорожская обл - 3663 (+95)
Ивано-Франковская обл - 13335 (+123)
Кировоградская обл - 1074 (+5)
Киев - 21815 (+323)
Киевская обл - 8714 (+143)
Львовская обл - 19784 (+148)
Луганская обл - 974 (+36)
Николаевская обл - 2980 (+105)
Одесская обл - 12876 (+142)
Полтавская обл - 1910 (+66)
Ровенская обл - 12032 (+104)
Сумская обл - 3672 (+123)
Тернопольская обл - 12986 (+123)
Харьковская обл - 17364 (+494)
Херсонская обл - 1049 (+49)
Хмельницкая обл - 5622 (+91)
Черновицкая обл - 14009 (+107)
Черкасская обл - 3694 (+124)
Черниговская обл - 3960 (85).



Теги: Украина, статистика, COVID-19
 
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