Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 сентября

28.09.2020 11:00

В Украине за сутки выявили 2671 новый случай коронавируса, всего в стране уже 201 305 случаев заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, 28 сентября.

При этом выздоровели уже 88453 человек (накануне - 571), а скончались 3996 украинцев (накануне - 37).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл - 5974 (+74)

Волынская обл - 7775 (+143)

Днепропетровская обл - 5351 (+66)

Донецкая обл - 3046 (+30)

Житомирская обл - 5779 (+123)

Закарпатская обл - 9654 (22)

Запорожская обл - 3773 (+110)

Ивано-Франковская обл - 13445 (+110)

Кировоградская обл - 1077 (+3)

Киев - 22143 (+328)

Киевская обл - 8854 (+140)

Львовская обл - 19916 (+132)

Луганская обл - 979 (+5)

Николаевская обл - 3011 (31)

Одесская обл - 13079 (+203)

Полтавская обл - 1972 (+62)

Ровенская обл - 12145 (+113)

Сумская обл - 3813 (+141)

Тернопольская обл - 13139 (+153)

Харьковская обл - 17703 (+339)

Херсонская обл - 1062 (+13)

Хмельницкая обл - 5747 (125)

Черновицкая обл - 14113 (+104)

Черкасская обл - 3759 (+65)

Черниговская обл - 3996 (+36).