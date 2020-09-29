Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 сентября

29.09.2020 12:00

В Украине уже 204 932 случая коронавируса, из них накануне выявили 3627. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава во вторник, 29 сентября.

При этом выздоровели уже 90 250 украинцев (накануне - 1797), а скончались 4065 человек (накануне - 69).

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая обл - 6062 (+88)

Волынская обл - 7911 (+136)

Днепропетровская обл - 5551 (+200)

Донецкая обл - 3132 (+86)

Житомирская обл - 5826 (+47)

Закарпатская обл - 9735 (+81)

Запорожская обл - 3895 (+122)

Ивано-Франковская обл - 13577 (+132)

Кировоградская обл - 1090 (+13)

Киев - 22559 (+416)

Киевская обл - 8996 (+142)

Львовская обл - 20085 (+169)

Луганская обл - 1000 (+21)

Николаевская обл - 3074 (+63)

Одесская обл - 13350 (+271)

Полтавская обл - 2107 (+135)

Ровенская обл - 12302 (+157)

Сумская обл - 4008 (+195)

Тернопольская обл - 13303 (+164)

Харьковская обл - 18129 (+426)

Херсонская обл - 1084 (22)

Хмельницкая обл - 5896 (+149)

Черновицкая обл - 14280 (+167)

Черкасская обл - 3881 (+122)

Черниговская обл - 4099 (+103).