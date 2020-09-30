Петр Порошенко заразился коронавирусом

30.09.2020 09:00

У пятого президента Украины и действующего народного депутата от «Европейской Солидарности» Петра Порошенко подтвердили коронавирусное заболевание COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook, передает Громадское Телевидение.

Порошенко пишет, что сожалеет, потому как вынужден из-за болезни приостановить поездки по регионам.

«За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее», — отметил политик, добавив, что лечится дома.

Подробностей о своем самочувствии Порошенко не называет. Также неизвестно, обнаружили ли коронавирус у его жены Марины Порошенко, которая участвует в выборах в Киевраду, и детей.