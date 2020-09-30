Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Петр Порошенко заразился коронавирусом

30.09.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Петр Порошенко заразился коронавирусом

У пятого президента Украины и действующего народного депутата от «Европейской Солидарности» Петра Порошенко подтвердили коронавирусное заболевание COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook, передает Громадское Телевидение.
Порошенко пишет, что сожалеет, потому как вынужден из-за болезни приостановить поездки по регионам.
«За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварнее. Значительно коварнее», — отметил политик, добавив, что лечится дома.
Подробностей о своем самочувствии Порошенко не называет. Также неизвестно, обнаружили ли коронавирус у его жены Марины Порошенко, которая участвует в выборах в Киевраду, и детей.



Теги: заражение, Порошенко, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх