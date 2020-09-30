В Украине начался набор на бесплатные курсы по IT и маркетингу для переселенцев

30.09.2020 15:00

В 6 областях Украины стартовал набор на курсы по IT и маркетингу «Автоматизация тестирования программного обеспечения» и «Маркетинг в социальных сетях (SMM)». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает РПД «Донецкие новости».

Оба курса являются бесплатными и реализуются школой программирования Codarium Academy в рамках партнерства с проектом «Профессиональная интеграция внутренне перемещенных лиц», который выполняет немецкая федеральная компания Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по заказу правительства Германии.

При отборе слушателей на курсы приоритет будет предоставляться внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), представителям социально уязвимых групп и безработным, проживающим в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях (кроме временно оккупированных территорий), но подавать свои резюме на курсы могут все желающие. Для того, чтобы получить грант на бесплатное участие, необходимо выбрать курс, заполнить заявку и пройти отбор (выполнить тестовое задание и написать мотивационное письмо).